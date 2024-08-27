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Движение по улице Васильченко в Казани ограничено до конца сентября
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Проезд по участку улицы Васильченко в Казани частично перекрыт до 30 сентября. О продлении ранее действовавшего ограничения сообщили в мэрии столицы РТ.
Из-за строительства насосной станции движение транспорта и пешеходов частично закрыто по проезжей части и тротуару рядом со зданием №2л.
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