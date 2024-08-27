news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 августа 2024 20:21

Движение по улице Васильченко в Казани ограничено до конца сентября

Скопировать ссылку

Проезд по участку улицы Васильченко в Казани частично перекрыт до 30 сентября. О продлении ранее действовавшего ограничения сообщили в мэрии столицы РТ.

Из-за строительства насосной станции движение транспорта и пешеходов частично закрыто по проезжей части и тротуару рядом со зданием №2л.

#ограничение движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100