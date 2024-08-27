Движение по улице Васильченко в Казани ограничено до конца сентября

Проезд по участку улицы Васильченко в Казани частично перекрыт до 30 сентября. О продлении ранее действовавшего ограничения сообщили в мэрии столицы РТ.

Из-за строительства насосной станции движение транспорта и пешеходов частично закрыто по проезжей части и тротуару рядом со зданием №2л.