Казань вошла в тройку самых красиво украшенных к Новому году мегаполисов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла третье место в рейтинге мегаполисов с лучшим новогодним оформлением, следует из опроса жителей городов-миллионников, проведенного SuperJob. Праздничное убранство столицы Татарстана получило среднюю оценку 3,89 балла из 5 возможных.

Исследование проводилось среди 9 тыс. представителей экономически активного населения. Респондентам предложили оценить новогоднее оформление своих городов.

Лидером рейтинга стала Москва, где средний балл составил 4,35. Более половины москвичей оценили праздничный декор на «отлично». Второе место занял Краснодар с показателем 4,06 балла – особенно высоко жители отметили иллюминацию улицы Красной.

Казань, замкнувшая тройку лидеров, опередила Санкт-Петербург, который набрал 3,88 балла. В числе других городов с ярким новогодним оформлением оказались Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).