news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 декабря 2025 09:52

Казань вошла в тройку самых красиво украшенных к Новому году мегаполисов России

Читайте нас в
Телеграм
Казань вошла в тройку самых красиво украшенных к Новому году мегаполисов России
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла третье место в рейтинге мегаполисов с лучшим новогодним оформлением, следует из опроса жителей городов-миллионников, проведенного SuperJob. Праздничное убранство столицы Татарстана получило среднюю оценку 3,89 балла из 5 возможных.

Исследование проводилось среди 9 тыс. представителей экономически активного населения. Респондентам предложили оценить новогоднее оформление своих городов.

Лидером рейтинга стала Москва, где средний балл составил 4,35. Более половины москвичей оценили праздничный декор на «отлично». Второе место занял Краснодар с показателем 4,06 балла – особенно высоко жители отметили иллюминацию улицы Красной.

Казань, замкнувшая тройку лидеров, опередила Санкт-Петербург, который набрал 3,88 балла. В числе других городов с ярким новогодним оформлением оказались Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).

#новогоднее оформление #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025