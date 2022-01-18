На улицах Парижа ввели масочный режим из-за коронавируса

Власти Парижа снова ввели масочный режим на улицах города из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление администрации.

Также в документе говорится об участии в уличных рынках и распродажах, общественных собраниях не более 10 человек. Допустимое количество людей в зонах ожидания общественного транспорта и прилегающих к станциям метро и остановкам территориях тоже сокращено.

27 декабря во Франции был установлен антирекорд по числу новых случаев — за день заразились почти 105 тыс. человек.

Ранее из-за нового омикрон-штамма в Париже отменили ежегодные праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году.