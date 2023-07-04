На Украине прокомментировали атаку дронов на Москву и Подмосковье

Такие инциденты, как атака беспилотников на Москву и Московскую область, «вполне возможны» в ходе боевых действий. Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в ходе национального телемарафона.

«Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но такое в жизни происходит», — подчеркнул представитель украинской военной разведки.

По словам Юсова, в нынешних условиях «что-то действительно может прилететь в Москву». При этом он пояснил, что его ведомство не станет подробно комментировать случившееся и брать на себя ответственность за удар БПЛА.

Украинская сторона обычно не дает официальных комментариев относительно атак на территории РФ и не принимает на себя ответственность за них.

Как сообщал «Татар-информ», сегодня утром Новую Москву и Подмосковье атаковали несколько беспилотников. По информации Министерства обороны РФ, в Новой Москве были сбиты четыре БПЛА, а в Одинцовском городском округе Московской области — еще один. Некоторое время действовали ограничения на прилет и вылет самолетов из аэропорта Внуково.