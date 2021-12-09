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Здоровье
9 декабря 2021  13:35

Власти Украины подписали закон о выплатах вакцинировавшимся от Covid-19

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате гражданам, вакцинировавшимся от коронавируса, по 1 тыс. гривен (порядка 2,7 тыс. рублей).

Средствами можно будет воспользоваться до 19 декабря. Например, посетить музей, театр, выставки или купить билет для путешествий внутри страны. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

Вакцинация все еще остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Как отметили эксперты из Китая, антитела, которые вырабатываются в организме после прививки, способны защитить человека от нового омикрон-штамма.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов сообщил, что российская вакцина «Спутник V» будет эффективна против нового варианта коронавирусной инфекции.

#омикрон #коронавирус #владимир зеленский
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