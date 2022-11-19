На участке Горьковского шоссе в Казани до середины апреля изменится схема движения

С 21 ноября в Казани изменится схема движения транспорта по Горьковскому шоссе в районе пересечения с улицей Евгения Шварца. Изменения вносятся из-за работ по выносу инженерных сетей из зоны реконструкции автодороги, сообщает пресс-служба мэрии города.

До 14 апреля 2023 года будет закрыто прямое движение на указанном участке в оба направления – в сторону улицы Залесной и в сторону озера Лебяжьего. Для проезда транспорта обустроены объездные дороги по три полосы в каждом направлении движения.

Напомним, в начале ноября досрочно открылось движение на участке Горьковского шоссе вблизи спортивного комплекса «Олимпиец». С 21 ноября до 14 апреля следующего года на этом участке для проезда транспорта будут закрыты объездные дороги.

Реконструкция Горьковского шоссе началась в этом году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, который Татарстан получил в общем объеме 10,4 млрд рублей. Завершится реконструкции, по планам, в 2024 году.