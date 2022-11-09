На Горьковском шоссе в Казани открывается прямое движение

В Казани работы по реконструкции на участке Горьковского шоссе возле СК «Олимпиец» закончили раньше запланированного – этой ночью прямое движение автомобилей будет возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства.

«Работы планировалось завершить к 1 декабря, но все необходимые мероприятия удалось выполнить гораздо раньше», – отметили в комитете.

На участке провели устройство тоннельных частей для будущего подземного пешеходного перехода и разворотной петли на нижнем уровне.