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Ру Тат
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Транспорт
9 ноября 2022  17:07

На Горьковском шоссе в Казани открывается прямое движение

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В Казани работы по реконструкции на участке Горьковского шоссе возле СК «Олимпиец» закончили раньше запланированного – этой ночью прямое движение автомобилей будет возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства. 

«Работы планировалось завершить к 1 декабря, но все необходимые мероприятия удалось выполнить гораздо раньше», – отметили в комитете. 

На участке провели устройство тоннельных частей для будущего подземного пешеходного перехода и разворотной петли на нижнем уровне. 

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