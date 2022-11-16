Реконструкция Горьковского шоссе в Казани завершится в 2024 году. Дорога будет расширена до шести полос движения, появятся развязки. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом РТ.

Фото: © «Татар-информ»

«Для расширения Горьковского шоссе субъект привлек инфраструктурный бюджетный кредит. В этом году на Горьковское шоссе предусмотрено 3,2 млрд рублей. Объект законтрактован на три года. Завершение работ планируется в 2024 году», — сообщил спикер.

Чукин также выразил уверенность в том, что при соответствующем источнике финансирования работы будут завершены в срок.

Реконструкция Горьковского шоссе началась в этом году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, который Татарстан получил в общем объеме 10,4 млрд рублей.