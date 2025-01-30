На участках бывших ж/д станций в Татарстане хотят создавать грузовые хабы

В Татарстане создадут хабы по перевалке строительных материалов для выгрузки маршрутными поездами. Чтобы открыть такие площадки, приобретаются участки бывших железнодорожных станций, сообщил 30 января на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Все наши агломерации забиты порожними вагонами. Мест для их простоя недостаточно, поэтому решили создать хабы. Это должны быть точки вокруг агломераций, чтобы вагоны не заезжали в центр крупных городов, а их могли выгрузить до подхода к ним, чтобы могли отгружать продукцию промышленные предприятия», – сказал глава Миндортранса РТ.

По словам Ханифова, прорабатываются разные варианты создания таких хабов.

«Если это частный инвестор, который приобрел или имеет такие точки, мы с удовольствием будем работать с ним. Если нужно реконструировать давно заброшенные объекты, мы готовы создавать акционерные общества, лишь бы это дало эффект и заработало», – отметил он.

В Татарстане уже действуют такие хабы, как Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр и Этилен-600. Решается вопрос размещения хаба по перевалке строительных и инертных материалов на станции «Зеленый Дол».

«В прошлом году в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре отгружалось зерно. Мы получали по воде цемент из Ирана на строительство объектов. Он выгружался в населенном пункте Котловка, где строили мост через Каму», – подчеркнул министр.

Он добавил, что также восстанавливают неработающие грузовые порты.

«Это зоны Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани, Зеленодольска. Они должны разгрузить железную дорогу. И летом можно будет больше грузов перевозить по воде», – заключил Ханифов.