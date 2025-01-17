В Татарстане хотят создать хабы для грузоперевозок по железной дороге

В Татарстане хотят создать новые хабы по перевалке строительных материалов для выгрузки машрутными поездами. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Создание таких хабов целесообразно рассматривать в пригороде городов и агломераций. Это позволит значительно снизить нагрузку автотранспортом на улично-дорожную сеть», – рассказал он.

Ханифов отметил, что в Татарстане уже действуют такие хабы, как Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр и Этилен-600. Прорабатывается вопрос размещения хаба по перевалке строительных и инертных материалов на станции Зеленый Дол.

Кроме того, рассматриваются варианты размещения таких хабов на железнодорожных станциях Буинск, Агрыз, Письмянка.

«Необходимо освободить крупные города: Казань, Нижнекамск и Набережные Челны от «порожняка»», – подчеркнул глава Миндортранса РТ.

По его словам, объем грузоперевозок на железной дороге в Татарстане в прошлом году составил 35 млн тонн, что на 8,8% меньше показателя 2023 года.

«Основными проблемами снижения грузовой работы стали затоваренность станций порожними вагонами, завоз инертных материалов к проведению саммита БРИКС – щебня, цемента и так далее», – уточнил министр.

Он заметил, что для решения проблем важно иметь необходимое количество локомотивов, обеспечить комплексное моделирование, строительство вторых путей с электрофикацией, а также строительство железнодорожной ветки Яранск – Котельнич, площадки для простоя порожних вагонов и хабов.