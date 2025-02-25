На участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» подано более 600 заявок

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На участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» уже подано более 640 заявок. Об этом сообщил сегодня директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, руководитель базовой площадки программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игорь Привалов на брифинге в Казани.

«Заявления принимаются с 18 февраля по 30 марта включительно, отбор состоит из трех этапов. Первый этап – заполнение онлайн-анкеты, написание эссе. На вчерашний день подана 641 заявка. Анкеты заполняются на сайте «Россия – страна возможностей», указываются данные об образовании, месте проживания», – рассказал он.

В эссе участники программы должны написать, почему подают заявки, чем могут быть полезны на государственной и муниципальной службе, какие их качества ценят коллеги и друзья.

Второй этап пройдет с 2 по 4 апреля в форме онлайн-тестирования. На данном этапе будет дана оценка управленческому потенциалу участников. Третий этап пройдет с 21 апреля по 19 мая в виде очного собеседования. На него будут приглашены кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов. Результаты конкурса будут подведены 16 июня.

Программа рассчитана на 538 академических часов, включает стажировки и работу с наставниками. Обучение будет поделено на четыре модуля: государственная политика и системы государственного управления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это аналог федеральной программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина. По словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова, она поможет раскрыть «управленческий потенциал и лидерские качества» участников специальной военной операции.