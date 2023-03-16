На трех реках Татарстана начался ледоход

В Татарстане на реках Кубня, Меша и Мелля начался ледоход, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На реках Актай и Малый Черемшан пока сохраняется ледяная перемычка, а на реке Кичуй лед уже тронулся.

За прошедшие сутки на большинстве рек республики идет на спад высота уровня воды. Прибывает вода на реках Свияга, Меша, Иж, Ик, Сюнь и Малый Черемшан.

В министерстве отметили, что в данный момент уровни воды на реках находятся на отметке ниже средних и опасных значений.

На реке Кубня вблизи гидропоста «Чутеево» в Кайбицком районе Татарстана пойма по-прежнему затоплена на глубину до 4 сантиметров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике оказались подтопленными четыре низководных моста – два на реке Свияга вблизи сел Кият и Черки-Кильдуразы, один мост через Большой Черемшан возле деревни Урняк, и еще один мост через реку Шешма у населенного пункта Слобода Архангельская.