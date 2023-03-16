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На трех реках Татарстана начался ледоход
В Татарстане на реках Кубня, Меша и Мелля начался ледоход, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На реках Актай и Малый Черемшан пока сохраняется ледяная перемычка, а на реке Кичуй лед уже тронулся.
За прошедшие сутки на большинстве рек республики идет на спад высота уровня воды. Прибывает вода на реках Свияга, Меша, Иж, Ик, Сюнь и Малый Черемшан.
В министерстве отметили, что в данный момент уровни воды на реках находятся на отметке ниже средних и опасных значений.
На реке Кубня вблизи гидропоста «Чутеево» в Кайбицком районе Татарстана пойма по-прежнему затоплена на глубину до 4 сантиметров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике оказались подтопленными четыре низководных моста – два на реке Свияга вблизи сел Кият и Черки-Кильдуразы, один мост через Большой Черемшан возле деревни Урняк, и еще один мост через реку Шешма у населенного пункта Слобода Архангельская.
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