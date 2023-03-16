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В Татарстане еще один мост ушел под воду
В Новошешминском районе Татарстана из-за повышения уровня воды на реке Шешма, вызванного обильным таянием снега, произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Слобода Архангельская, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Перелив воды над дорогой составляет 5 см. Дорога через мост закрыта.
Объездной путь есть через поселок Тубылгы Тау. Кроме того, для пешеходов есть подвесной мост.
«Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется. Подтопление населенного пункта не прогнозируется», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В населенном пункте есть магазины, а также подвоз продуктов будет осуществляться выездными автомобильными лавками от РАЙПО по объездной дороге. Также есть фельдшерский пункт.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане подтоплены три низководных моста.
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