В Татарстане еще один мост ушел под воду

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Новошешминском районе Татарстана из-за повышения уровня воды на реке Шешма, вызванного обильным таянием снега, произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Слобода Архангельская, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Перелив воды над дорогой составляет 5 см. Дорога через мост закрыта.

Объездной путь есть через поселок Тубылгы Тау. Кроме того, для пешеходов есть подвесной мост.

«Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется. Подтопление населенного пункта не прогнозируется», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В населенном пункте есть магазины, а также подвоз продуктов будет осуществляться выездными автомобильными лавками от РАЙПО по объездной дороге. Также есть фельдшерский пункт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане подтоплены три низководных моста.