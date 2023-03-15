В Татарстане под воду ушли три низководных моста

В Татарстане из-за обильного таяния снега оказались подтоплены три низководных моста, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из-за повышения уровня воды из-за обильного таяния снега произошло подтопление низководных мостов на реке Свияга вблизи сел Кият и Черки-Кильдуразы Буинского муниципального района, а также низководного моста через реку Большой Черемшан вблизи деревни Урняк в Нурлатском районе.

На данный момент перелив воды у села Кият составляет 35 см., у Черки-Кильдуразы – 20 см. Объездные пути к населенным пунктам есть. Продовольственное обеспечение предусмотрено - магазин и выездные автолавки от Буинского РАЙПО.

У деревни Урняк вода поднялась на 40 см. Движение по мосту перекрыто, установлены запрещающие знаки. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет.

На места подтопления убыли оперативные группы Буинского и Нурлатского пожарно-спасательных гарнизонов.

