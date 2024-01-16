На трассе М7 в Татарстане из-за метели вновь ограничили движение автобусов и грузовиков

На участке трассы М7, проходящем по территории Республики Татарстан ограничили движение. Ограничения вводятся с 11.30 до улучшения погодных условий.

«Вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участке М7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа», – информирует «Волго-Вятскуправтодор».

Накануне «Татар-информ» сообщал, что на трассах в Татарстане из-за непогоды ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. В настоящее время ограничения действуют на участке трассы М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1194 по 1370 км.