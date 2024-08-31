На трассе М12 от Москвы до Казани открылась еще одна многофункциональная зона

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

На федеральной трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани открылась еще одна многофункциональная зона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«На магистрали продолжаем развивать придорожный сервис <> На 778-м км магистрали теперь расположены АЗС и сервисное здание с террасой для водителей и пассажиров с супермаркетом и кафе», – отмечается в сообщении.

Хуснуллин обратил особое внимание на то, что для безопасности водителей и пешеходов разделены потоки легковых и грузовых автомобилей.

Всего между Москвой и Казанью уже работают 20 многофункциональных зон, и их количество будет увеличиваться, резюмировал вице-премьер.