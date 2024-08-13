Хуснуллин: Вся трасса М12 от Москвы до Казани теперь покрыта мобильной связью

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Действующий участок федеральной трассы М12 «Восток» продолжает становиться комфортнее – теперь на протяжении всех 810 км от Москвы до Казани есть полное покрытие мобильной связью. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем телеграм-канале.

«Помимо строительства самих дорог, нужно делать и сопутствующую инфраструктуру. Она значительно повышает удобство водителей и пассажиров», – отметил зампред Правительства.

Он рассказал, что сигнал на всем протяжении дороги стабильно хороший, и напутствовал: важно помнить, что нельзя отвлекаться на телефон за рулем.

Как отметили в пресс-службе госкомпании «Автодор», скорость мобильного интернета на дороге от Москвы до Казани составляет от 30 до 35 Мбит/с. Это позволит использовать GPS-навигацию, смотреть видео без задержек и буферизации, слушать музыку онлайн, скачивать файлы и приложения, загружать фото и видео в соцсетях.

«Водители и пассажиры обеспечены бесшовной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как вдоль самой автомагистрали, так и на территории многофункциональных зон, где находятся АЗС, стоянки, зоны отдыха, кафе и магазины», – говорится в сообщении.

Скоростная трасса М12 «Восток» от Москвы до Казани построена по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Движение по дороге запустил Президент России Владимир Путин менее года назад. Сейчас на трассе уже функционируют 19 многофункциональных зон дорожного сервиса, до конца года планируют открыть еще 5.