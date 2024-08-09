На трассе М12 от Москвы до Казани откроется еще пять многофункциональных зон

На трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани до конца этого года запустят еще пять многофункциональных зон. В том числе две зеркальные МФЗ начнут работать на площадках отдыха на 778 км автодороги в Татарстане, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Две многофункциональные зоны сервиса откроются по обе стороны от дороги на 483 км М12 в Перевозском городском округе Нижегородской области. Еще одна на 616 км в сторону Москвы в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской республики», – говорится в сообщении.

На территории комплексов будут размещены АЗС, сервисное здание для обслуживания водителей и пассажиров с супермаркетом и кафе.

Кроме того, появятся дополнительные парковочные места для грузовых и легковых машин. Будут также созданы зоны с уличными спортивными тренажерами и детские площадки с игровыми комплексами.

Скоростная трасса М12 «Восток» от Москвы до Казани построена по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Движение по дороге запустил Президент России Владимир Путин менее года назад. Сейчас на трассе уже функционируют 19 многофункциональных зон дорожного сервиса.