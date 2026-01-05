На трассе Казань – Челны из-за ДТП собралась семикилометровая пробка

Семикилометровый затор образовался на трассе Казань – Набережные Челны в районе села Нижние Яки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По сообщениям водителей в соцсетях, на участке произошло ДТП с участием фуры – кабина грузовика частично перекрыла проезд.

Накануне в Татарстане действовали ограничения для грузовиков и автобусов на всех региональных трассах из‑за ухудшения погоды. Сегодня большинство запретов сняли после стабилизации дорожных условий.