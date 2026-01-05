news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 января 2026 14:13

На трассе Казань – Челны из-за ДТП собралась семикилометровая пробка

Читайте нас в
Телеграм

Семикилометровый затор образовался на трассе Казань – Набережные Челны в районе села Нижние Яки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По сообщениям водителей в соцсетях, на участке произошло ДТП с участием фуры – кабина грузовика частично перекрыла проезд.

Накануне в Татарстане действовали ограничения для грузовиков и автобусов на всех региональных трассах из‑за ухудшения погоды. Сегодня большинство запретов сняли после стабилизации дорожных условий.

Фото: © «Яндекс.Карты»

читайте также
В Татарстане в связи с непогодой введен в действие план «Буран»
В Татарстане в связи с непогодой введен в действие план «Буран»
#Пробка #ДТП #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026