На трассе Казань – Челны из-за ДТП собралась семикилометровая пробка
Семикилометровый затор образовался на трассе Казань – Набережные Челны в районе села Нижние Яки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
По сообщениям водителей в соцсетях, на участке произошло ДТП с участием фуры – кабина грузовика частично перекрыла проезд.
Накануне в Татарстане действовали ограничения для грузовиков и автобусов на всех региональных трассах из‑за ухудшения погоды. Сегодня большинство запретов сняли после стабилизации дорожных условий.