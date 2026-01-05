В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане движение на всех федеральных и региональных автомобильных дорогах полностью восстановлено и осуществляется без ограничений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

С 00.20 по московскому времени возобновлен проезд для грузового транспорта и автобусов на участке трассы Р239 Казань – Оренбург (км 88+880 – км 399+065).

С 03.15 открыто движение для всех видов транспорта на участке трассы М5 «Урал» от границы с Самарской областью (км 1194+500) до населенного пункта Старые Богады (км 1364+000).

Дорожные службы продолжают мониторинг обстановки.

«Татар-информ» сообщал, что для обеспечения безопасности на дорогах в Татарстане откорректирован и утвержден оперативный план «Буран». Раис РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики беречь себя и быть внимательными на дорогах из-за заносов и метели.