news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 августа 2025 06:18

На территории Татарстана снова объявили беспилотную опасность

Читайте нас в
Телеграм
На территории Татарстана снова объявили беспилотную опасность
Фото: © «Татар-информ»

На территории Татарстана в 06:15 по московскому времени объявили режим «Беспилотная опасность». Информация появилась в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность”», – говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что 14 августа подобные меры были введены в 05:31. Однако уже через два часа, в 07:37, режим был снят.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025