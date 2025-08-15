На территории Татарстана снова объявили беспилотную опасность

Фото: © «Татар-информ»

На территории Татарстана в 06:15 по московскому времени объявили режим «Беспилотная опасность». Информация появилась в мобильном приложении МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность”», – говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что 14 августа подобные меры были введены в 05:31. Однако уже через два часа, в 07:37, режим был снят.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.