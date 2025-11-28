news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 ноября 2025 06:44

На территории Татарстана с ночи действует режим беспилотной опасности

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане с 1:45 действует режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

О введении ограничений для аэропортов республики не сообщается.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

#беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

27 ноября 2025