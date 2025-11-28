На территории Татарстана с ночи действует режим беспилотной опасности

В Татарстане с 1:45 действует режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

О введении ограничений для аэропортов республики не сообщается.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.