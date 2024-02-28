На территории седьмой больницы Казани открыли бюст Марата Садыкова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории казанской клинической больницы №7 открыли бюст бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

На торжественном открытии выступили заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

На открытии бюста присутствовало больше ста человек, сквер «семерки» был полон людей, которые работали с Маратом Садыковым.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, что седьмой клинической больнице дали имя Марата Садыкова. Год назад министр неожиданно для всех ушел из жизни, спустя три дня после своего дня рождения. Его запомнили как замечательного врача и талантливого управленца.