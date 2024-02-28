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На территории седьмой больницы Казани открыли бюст Марата Садыкова
На территории казанской клинической больницы №7 открыли бюст бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.
На торжественном открытии выступили заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
На открытии бюста присутствовало больше ста человек, сквер «семерки» был полон людей, которые работали с Маратом Садыковым.
Напомним, что седьмой клинической больнице дали имя Марата Садыкова. Год назад министр неожиданно для всех ушел из жизни, спустя три дня после своего дня рождения. Его запомнили как замечательного врача и талантливого управленца.
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