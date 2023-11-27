На территории Крыма введен режим ЧС в связи с непогодой

Режим ЧС объявлен на территории определенных муниципальных образований в Крыму из-за последствий шторма. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», – указано в публикации.

Отметим, что в связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем. В данный момент известно, что из-за сильного шторма один человек пропал без вести, еще четверо пострадали. По данным синоптиков, скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч.

Из-за сильной непогоды без света остались 498 тысяч жителей. Наиболее пострадавшие районы полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.