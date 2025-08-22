На телеканале «Союз» появится программа с участием казанского священника

В сентябре в эфире православного телеканала «Союз» выйдет программа «Просто о Православии», которую ведет руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Мы рассказываем о Православии простыми словами. Как говорил протопресвитер Александр Шмеман: “Гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами. И так трудно – от сердца к сердцу”. Сейчас в обществе мы наблюдаем стремление к осмысленности: к осмысленной жизни, осмысленных отношениях и даже к осмысленному питанию. И у людей вместе с этим возникает запрос на осмысленную религиозность – они размышляют о том, зачем ходить в храм, зачем нам нужна религия и так далее. В своем проекте мы стараемся отвечать на эти вопросы», – поделился отец Александр.

Фото предоставлено Александром Ермолиним

Съемки выпусков прошли в Екатеринбурге. На данный момент записано порядка 16 программ. Транслировать их будут на всю Россию.

Священнослужитель также является постоянным спикером проектов «Татар-информа»: «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против».

В июне 2024 года проект занял первое место в конкурсе «Православие и СМИ», а в ноябре того же года – первое место в региональном творческом конкурсе «Верное слово», которое проводит Московская митрополия Русской Православной Церкви.