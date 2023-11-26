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На телебашне Нижнекамска появилось световое поздравление с Днем матери
На телебашне в Нижнекамске включили световое поздравление ко Дню матери. Видео на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал директор информационного центра Максим Шаронов.
«С праздником, дорогие наши мамы! Вы самые лучшие!» – сказано в публикации.
День матери был установлен указом Президента России Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал татарстанцев поздравить самых дорогих и близких им людей.
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