На телебашне Нижнекамска появилось световое поздравление с Днем матери

Фото: скриншот видео

На телебашне в Нижнекамске включили световое поздравление ко Дню матери. Видео на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал директор информационного центра Максим Шаронов.

«С праздником, дорогие наши мамы! Вы самые лучшие!» – сказано в публикации.

День матери был установлен указом Президента России Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал татарстанцев поздравить самых дорогих и близких им людей.

Указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.