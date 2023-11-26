Минниханов призвал поздравить самого близкого человека с Днем матери

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков с Днем матери и призвал поздравить самых дорогих и близких людей. Сообщение и поздравительный видеоролик он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Доброе слово мамы, её советы и внимание нужны и ребенку, и взрослому. Любите и берегите своих мам!» – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть картины, посвященные матерям, в том числе написанные татарскими художниками.

День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov