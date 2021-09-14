На Татарстан вновь обрушатся дожди, грозы и сильный ветер

Завтра, 15 сентября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди — ночью повсеместно, а днем лишь местами. В ночные и утренние часы кое-где также вероятны грозы.

Кроме того, будет дуть умеренный ветер, который как ночью, так и днем иногда станет усиливаться до 15–18 м/с. Кроме того, со временем он сменит направление с юго-западного на северо-западное, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха составит от 5 до 10 градусов выше нуля (на востоке региона — до 15 градусов). В светлое — воздух прогреется до 11–16 градусов тепла (в Казани — до 11–13 градусов). Теплее всего будет на юго-востоке республики.

В последующие дни, согласно предварительным данным метеорологов, температурный фон в Татарстане продолжит снижаться, как и предсказывал ранее Гидрометцентр РТ. Ночью столбики термометров будут опускаться до +2 градусов, днем не будут подниматься выше +13.