Со среды в Татарстане вновь ожидается похолодание

Короткое бабье лето, пришедшее в Татарстан, продлится лишь до вторника. Со среды в республике вновь ожидается понижение температур, сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщили синоптики, завтра в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер. Тем не менее погода будет теплой — до 25 градусов днем.

Со среды же на погоду будет влиять тыловая часть циклона, переместившегося на восток, что принесет значительное и долгое похолодание. Так, 15 сентября ночью ожидается 6–11 градусов, а днем всего 10–15. Прогнозируется облачная погода и небольшие осадки.

Вероятность дождей сохранится и на следующий день. В ночные часы столбики термометров опустятся до 2–7 градусов, днем ожидается 8–13 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу и на выходных в республике по-прежнему будет дождливо. Температуры ночью будут находиться в пределах 1–6 градусов, в дневные часы — 7–12.

«Температурный фон будет примерно на 5 градусов ниже нормы», — предупредили в Гидрометцентре РТ.