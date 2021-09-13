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Ру Тат
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13 сентября 2021  15:40

Гидрометцентр предупредил о грозе, тумане и сильном ветре в Татарстане

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Во вторник на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды: в республику придут грозы и сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на некоторые районы Татарстана опустится туман, а днем и вечером местами пройдут грозы. В это же время ожидается порывистый западный ветер скоростью до 15–20 м/с.

Также синоптики обещают, что в ближайшие сутки в республике сохранится теплая погода: ночью температуры составят 10–15, а днем — 20–25 градусов. По данным Гидрометцентра, это на пять-шесть градусов выше нормы.

#гроза #сильный ветер #туман
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