Гидрометцентр предупредил о грозе, тумане и сильном ветре в Татарстане

Во вторник на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды: в республику придут грозы и сильный ветер, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на некоторые районы Татарстана опустится туман, а днем и вечером местами пройдут грозы. В это же время ожидается порывистый западный ветер скоростью до 15–20 м/с.

Также синоптики обещают, что в ближайшие сутки в республике сохранится теплая погода: ночью температуры составят 10–15, а днем — 20–25 градусов. По данным Гидрометцентра, это на пять-шесть градусов выше нормы.