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На Татарстан вновь надвигаются метели и сильный ветер
Завтра, 20 декабря, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В частности, ночью и утром пятницы местами по республике, включая Казань, опустится туман.
Температурный фон в темное время суток из-за воздействия гребня антициклона опустится до -11, -16 градусов, а при прояснениях — и до -20 (в столице РТ — до -12, -14).
Позднее, днем и вечером, под влиянием теплого атмосферного фронта в регионе разыграются метели, образуется гололед, будет дуть сильный ветер до 15 м/с.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане к концу недели после 22-градусных морозов резко потеплеет до +3.
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