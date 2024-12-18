Метеоролог предупредил жителей Татарстана о перепадах атмосферного давления

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В ближайшие дни жителей Татарстана ждут не только скачки температуры, но и перепады атмосферного давления. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, сообщает пресс-служба вуза.

«Резкое повышение давления, которое, по прогнозу Гидрометцентра России, ожидается со среды на четверг, может сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил исследователь. Само явление он связал с изменениями в барическом поле.

Эти же изменения, по словам Аухадеева, способствуют и температурным качелям: республика попеременно оказывается под влиянием разных частей циклонов.

«Такой механизм формирования погоды является нормой для холодного периода. При сохранении зонального переноса в атмосфере Атлантика продолжит обогревать нас», — подчеркнул в связи с этим он.

Кроме того, ученый объяснил, почему снегопады в регионе продолжатся, хотя высота снежного покрова на метеоплощадках уже превысила многолетнюю норму для этого периода в 17 сантиметров и достигла 22 сантиметров.

«Обилие снега объясняется высокой циклонической активностью. Серия циклонов из Атлантики несет вглубь континента сравнительно теплые влажные воздушные массы», — напомнил доцент Казанского федерального университета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане к концу недели после 22-градусных морозов резко потеплеет до +3.