На Татарстан помимо аномальной жары обрушатся грозы и сильный ветер

Завтра, 23 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально жаркая погода. При этом ожидается дополнительное ухудшение погодных условий, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой — переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны, днем и вечером местами вероятны кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с, который во время гроз будет усиливаться до 15–20 м/с, отмечают метеорологи.

Температура воздуха по региону составит от 17 до 22 градусов тепла в ночные часы и +31, +36 градусов — в дневные. Жарче всего будет в южных районах Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что синоптики республики объявили штормовое предупреждение из-за жары до +36 градусов. Причины аномального повышения температура воздуха объяснил профессор КФУ.