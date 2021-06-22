Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за жары до +36 градусов

В Татарстане из-за установившейся аномально жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики отмечают, что среднесуточные температуры на территории республики превышают климатическую норму на 9 и более градусов.

Метеорологи прогнозируют, что аномально жаркая погода в регионе сохранится вплоть до 27 июня. С 23-го по 27-е число в Татарстане воздух будет прогреваться до 31–36 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике до 30 июня не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары.