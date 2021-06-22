Профессор КФУ объяснил причины аномальной жары в Казани

Аномальная жара сохранится в столице Татарстана до 1 июля. Среднесуточная температура будет примерно на восемь градусов выше нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор и доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Погода в Казани определяется обширным антициклоном, который, по сути, занял почти всю территорию европейской части России. Жара стоит в Москве и Санкт-Петербурге, и мы попадаем под его влияние. Обширный антициклон будет определять погоду до конца месяца. Температурный фон очень высокий, он на восемь градусов выше нормы», — объяснил собеседник агентства.

Согласно климатической норме, сейчас среднесуточная температура в Казани должна составлять 20 градусов выше нуля. По прогнозу Гидрометцентра РФ, на этой неделе в дневные часы столбики термометров в городе будут подниматься до +34 градусов. В ночные часы прогнозируется от 22 до 23 градусов тепла. При этом в ближайшие дни существенных осадков в столице Татарстана не ожидается.