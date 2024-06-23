На Татарстан опять обрушатся сильные дожди и порывистый ветер

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Сегодня, 23 июня, и завтра, 24 июня, в Татарстане вновь произойдет ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером воскресенья, днем и ночью понедельника местами по республике ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15–18 м/с. В ночные часы в регионе пройдут сильные дожди.

При этом в Казани в светлое время суток 24-го числа прогнозируется сильный ветер порывами до 15–18 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.