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На Татарстан опять обрушатся сильные дожди и порывистый ветер
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Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»
Сегодня, 23 июня, и завтра, 24 июня, в Татарстане вновь произойдет ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером воскресенья, днем и ночью понедельника местами по республике ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15–18 м/с. В ночные часы в регионе пройдут сильные дожди.
При этом в Казани в светлое время суток 24-го числа прогнозируется сильный ветер порывами до 15–18 м/с.
Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.
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