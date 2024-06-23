В Татарстане ожидаются сильный ветер, гроза и до +22 градусов

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В воскресенье, 23 июня, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди — от небольших до сильных, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Также ожидаются грозы. Возможен сильный ветер, местами его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, а днем не поднимутся выше 17-22.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра.