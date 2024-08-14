news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 августа 2024 13:22

На Татарстан опять надвигаются грозы и сильный ветер

Скопировать ссылку
На Татарстан опять надвигаются грозы и сильный ветер
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 15 августа, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем местами по республике ожидаются грозы (в Казани они вероятны в ночные часы).

Кроме того, в светлое время суток вероятны кратковременные усиления ветра до 15–18 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан летняя погода. Сейчас температуры в регионе на 4 градуса ниже нормы.

читайте также
Синоптики прогнозируют дождь в Татарстане, а в некоторых районах - грозу
Синоптики прогнозируют дождь в Татарстане, а в некоторых районах - грозу
#предупреждение об ухудшении погодных условий #дожди с грозами #гидрометцентр рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400