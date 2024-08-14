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Новости Татарстана и Казани
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На Татарстан опять надвигаются грозы и сильный ветер
Завтра, 15 августа, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем местами по республике ожидаются грозы (в Казани они вероятны в ночные часы).
Кроме того, в светлое время суток вероятны кратковременные усиления ветра до 15–18 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан летняя погода. Сейчас температуры в регионе на 4 градуса ниже нормы.
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