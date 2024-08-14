Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан летняя погода

В августе жителям Татарстана уже не стоит ожидать возвращения летней погоды, сообщает ТНВ со ссылкой на синоптиков.

По данным начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирины Трущиной, регион находится в центре циклона, который занимает большую часть европейской территории России. Из-за северо-западных потоков воздуха сохранятся низкие для этого периода температуры — сейчас они на 4 градуса ниже нормы.

В то же время РТ заливает дождями. Меньше чем за половину месяца в Казани выпало 60% от нормы, или 35 мм осадков, а в Кайбицком районе норма оказалась превышена сразу в 2,5 раза — 123 мм. Из-за этого улицы столицы Татарстана были несколько раз затоплены водой, пострадали магазины. Однако тяжелее всего татарстанским аграриям — уборка зерновых запаздывает уже на 10 дней.

И все же ожидать возвращения солнечных и теплых дней уже не стоит, полагают эксперты.

«Август обещает быть ниже по температуре, в то же время ожидается, что количество осадков будет ближе к климатическим нормам. Стоит отметить, что в ближайшие дни данная погода не оставит в республику, нас ждет циклоническая погода, с сильными ветрами», — информирует доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

В комментарии медиапорталу вуза он отметил, что в целом лето-2024 все же нельзя считать аномально холодным, так как первые два месяца в республике наблюдалась теплая и даже жаркая погода.

«Метеорологи и аграрии часто используют такой термин, как сумма активных температур, — это сумма среднесуточных температур, превышающих плюс 10 градусов. По этому показателю лето все-таки идет с опережением, то есть у нас — избыток тепла, примерно на 10 дней мы опережаем норму», — заявил специалист.