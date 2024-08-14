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Синоптики прогнозируют дождь в Татарстане, а в некоторых районах - грозу
В среду, 14 августа, в Татарстане снова ожидаются дожди.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем дождь будет умеренный, но в некоторых районах республики возможна гроза. Также в этот день синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с.
Температура в среду составит от +16 до +21 градуса в дневное время суток.
По предварительным данным, дожди будут идти в Татарстане до субботы, 17 августа. Все это из-за влияния антициклона, под влиянием которого находится республика, объяснили в Гидрометцентре РТ. Причем температура в ближайшие дни тоже существенно не изменится: от +15 до +21 градуса днем.
Отмечается, что среднесуточные температуры в этот период ниже нормы на 3-4 градуса.
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