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Татар-информ
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Новости Татарстана и Казани
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На Татарстан обрушатся снегопады, сильный ветер и метели с ухудшением видимости
Завтра, 28 марта, в Татарстане, включая Казань, опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В частности, на территории региона будет идти снег и мокрый снег, ночью местами сильный. За сутки выпадет от 3 до 10 миллиметров осадков.
Кое-где вероятны метели. Прогнозируется ухудшение видимости в осадках и метели до 1000 метров и менее.
Будет дуть сильный северный и северо-западный ветер. В темное время суток порывы будут достигать 17–22 м/с, в светлое — 15–18 м/с (в столице РТ как в дневные, так и в ночные часы — от 15 до 18 м/с).
На дорогах образуется сильная гололедица, накат и снежная каша. Местами также возможно возникновение снежных заносов.
Сегодня в Татарстане ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в количестве 15–30 миллиметров за сутки. За три дня в республике может выпасть от 30% до 100% месячной нормы осадков. В Казани за ночь на 27 марта уже выпала почти треть месячной нормы.
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