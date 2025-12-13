На Татарстан обрушатся метели с ухудшением видимости до 500 метров и штормовой ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 14 декабря, в Татарстане вновь ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами по республике, как и сегодня, будет идти сильный снег. Разыграются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров и менее.

Кроме того, ветер усилится до 17–22 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормовым.

При этом в Казани порывы ветра не превысят 17 м/с. В дневные часы в столице РТ прогнозируется метель.

На дорогах региона образуется гололедица и снежные заносы (в том числе и в Казани).