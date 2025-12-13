news_header_top
Общество 13 декабря 2025 06:00

Сильный снег и гололед ожидаются в Татарстане 13 декабря

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 13 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с небольшими и умеренными осадками в виде снега и мокрого снега. По данным Гидрометцентра РТ, в отдельных районах ожидается сильный снегопад, местами возможна метель. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Западный и северо-западный ветер ночью усилится до 5-10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем скорость ветра составит 7-12 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от –1 до –6 °C, на севере и западе республики местами понизится до –9 °C.

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, а также снежные заносы и участки со снежной кашей. Автомобилистам рекомендуется учитывать сложные погодные условия.

