news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 декабря 2025 16:13

Жителей Татарстана предупредили о резком ухудшении погоды в субботу

Читайте нас в
Телеграм
Жителей Татарстана предупредили о резком ухудшении погоды в субботу
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В субботу, 13 декабря, на территории Татарстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

В отдельных районах пройдут сильный снег и мокрый снег, возможен гололед. Прогнозируется метель, при которой видимость может снижаться до 1-2 км, а местами – менее 1 км.

Днем ожидается усиление ветра до 15–17 м/с, в Казани порывы могут достигать до 15 м/с.

На дорогах прогнозируются гололедица, местами сильная, а также снежные заносы и снежная каша. Ночью и утром в республике вероятен туман, который дополнительно осложнит дорожную ситуацию.

Жителям и автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать прогноз при планировании поездок.

#прогноз погоды в татарстане #ухудшение погодных условий #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025