На Татарстан обрушатся ливни, грозы, град и штормовой ветер
Сегодня, 19 августа, в Татарстане из-за влияния активного южного циклона ожидается не слишком теплая и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону будут идти дожди, местами сильные. Локально (но не в Казани) возможны ливни. В отдельных районах, включая столицу РТ, возможны грозы и град. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.
Юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с, местами порывами до 15–20 м/с, а локально, в том числе в Казани, – и до 24 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
После относительно теплой ночи днем воздух в Татарстане прогреется лишь до 17–22 градусов тепла (в столице РТ – до +17, +19).