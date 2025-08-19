news_header_top
Общество 19 августа 2025 06:00

На Татарстан обрушатся ливни, грозы, град и штормовой ветер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 19 августа, в Татарстане из-за влияния активного южного циклона ожидается не слишком теплая и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону будут идти дожди, местами сильные. Локально (но не в Казани) возможны ливни. В отдельных районах, включая столицу РТ, возможны грозы и град. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Юго-западный и западный ветер силой от 6 до 11 м/с, местами порывами до 15–20 м/с, а локально, в том числе в Казани, – и до 24 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

После относительно теплой ночи днем воздух в Татарстане прогреется лишь до 17–22 градусов тепла (в столице РТ – до +17, +19).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормом.
