В Татарстане на неделе прогнозируются грозы, сильный ветер и кратковременное похолодание

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан в ближайшие дни окажется во власти циклона: синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами, порывистый ветер до 24 м/с и локальный град. Температура воздуха понизится, а улучшение погоды ожидается только к концу недели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В течение последних суток Татарстан находился в зоне атмосферных фронтов. В ряде районов прошли кратковременные дожди с грозами, днем воздух прогревался до +20…+26°, ночью температура опускалась до +14…+16°.

Сегодня, 18 августа, во второй половине дня и в течение суток 19 августа регион окажется под влиянием активного циклона, смещающегося с юга. Ожидается облачная погода с дождями, местами сильными, грозами и ветром до 15–20 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с. В отдельных районах возможен град. Температура воздуха ночью составит +12…+17°, днем – +17…+22°.

20 августа ночью дожди сохранятся на большей части территории, местами сильные. Днем осадки сместятся на восток республики. Ожидаются грозы, порывистый ветер до 20 м/с и град. Температуры – от +9…+14° ночью до +18…+23° днем.

21 августа Татарстан окажется в зоне повышенного атмосферного давления, однако местами возможны небольшие дожди. Температура ночью понизится до +8…+13°, днем повысится до +20…+25°.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 22–23 августа местами возможны кратковременные дожди. При этом дневные температуры будут расти и достигнут +23…+28°.