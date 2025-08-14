В Татарстане из-за грозы и сильного ливня объявили штормовое предупреждение

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за грозы, сильного ветра, грозы и дождя. Сообщение об этом поступило от ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

До конца дня в республике местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь и ливни, град.

В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по РТ рекомендует воздержаться от поездок без крайней необходимости, соблюдать ПДД.

Во время усиления ветра необходимо убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.

Следует держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев.

Чтобы избежать травм от порывов ветра, надо укрыться в здании.