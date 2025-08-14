В Татарстане из-за грозы и сильного ливня объявили штормовое предупреждение
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за грозы, сильного ветра, грозы и дождя. Сообщение об этом поступило от ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».
До конца дня в республике местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сильный дождь и ливни, град.
В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по РТ рекомендует воздержаться от поездок без крайней необходимости, соблюдать ПДД.
Во время усиления ветра необходимо убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.
Следует держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев.
Чтобы избежать травм от порывов ветра, надо укрыться в здании.