В Татарстане ожидается потепление до +5 градусов

В субботу, 9 ноября, в Татарстане потеплеет до +1..+5 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в некоторых уголках республики может пройти мокрый снег.

Также утром на дорогах местами может образоваться гололедица, особенно в северных и восточных районах.

Скорость ветра, как ожидают синоптики, составит 8-13 м/с, но местами возможны порывы до 15-20 м/с.

фото: Гидрометцентр РТ