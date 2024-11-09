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В Татарстане ожидается потепление до +5 градусов
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В субботу, 9 ноября, в Татарстане потеплеет до +1..+5 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в некоторых уголках республики может пройти мокрый снег.
Также утром на дорогах местами может образоваться гололедица, особенно в северных и восточных районах.
Скорость ветра, как ожидают синоптики, составит 8-13 м/с, но местами возможны порывы до 15-20 м/с.
фото: Гидрометцентр РТ
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