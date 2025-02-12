«На СВО проявляются лидерские качества»: зеленодолец держит оборону Днепра

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Сегодня боец специальной военной операции из Зеленодольска Альберт Сакаев дома – две недели отпуска выпали как раз на тот момент, когда надо чистить снег.

«Хотелось снега, но и здесь зима теплая. Вот сейчас снег идет – настроение другое», – говорит он.

Вспоминает, как уходил на СВО: два месяца подготовки на «Казань Экспо», потом отправка. И вот уже третий год в качестве мотострелка он помогает защищать российский берег Днепра от посягательств украинских войск.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«В том году началось контрнаступление, нас передвинули к берегу. Держим оборону, следим за противником», – поделился он подробностями службы.

В батальоне служат 23 татарстанца, есть и зеленодольцы. Каждый из них, говорит Альберт Сакаев, стал настоящим профессионалом.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«На войне всегда так: отсекаются лучшие, выходят лучшие. Например, были командирами – ушли в рядовые, или рядовой стал командиром, рядовой состав поднимается, – пояснил он. – Война мобилизует, и у людей проявляются лидерские качества».

Обустраивать быт помогают и собственные силы, и Минобороны, и помощь из дома, в том числе из Зеленодольска.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Живем в землянках, блиндажи называются. Ребята обустраиваются, проявляют смекалку, помогают волонтеры», – говорит он. – Личный состав рукастый – и блиндаж красивый, интернет есть, и телевизор, и столовая, и баню построили».

Как человек мирной профессии, Альберт Сакаев с нетерпением ждет окончания боевых действий. Ведь подрастают два внука – их надо воспитать настоящими мужчинами. Но лучше, чтобы они не видели своими глазами, что такие война, убежден он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.