На строительство второй линии метро в Казани из бюджета выделили еще 1 млрд рублей

На строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена из бюджета Татарстана выделено еще 999,1 млн рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Определить подрядчика планируется 25 октября. Срок завершения работ по контракту — 1 марта 2022 года.

Заказчиком работ выступает Главстрой РТ, генеральным проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», общая стоимость объекта составляет 41,1 млрд рублей. В этом году уже прошли три аукциона на сумму 1,7 млрд рублей. Планируемый срок окончания всех работ по возведению второй линии метро в Казани — август 2027 года.